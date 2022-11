O Presidente da República destacou este sábado a fraternidade entre Portugal e Moçambique e a excelência no turismo dos dois países, durante a inauguração de um hotel em Alcobaça, no distrito de Leiria.

“Estamos juntos, mas não apenas nas doutrinas, ideologia, nas estratégias ou nas táticas de cada momento. Estamos juntos naquilo que é fundamental, somos irmãos. Fomos, somos e seremos irmãos. Que para sempre viva a nossa fraternidade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, durante o seu discurso da inauguração do Montebelo Alcobaça Historic Hotel, do grupo Visabeira, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi.

O chefe de Estado reforçou ainda a “força da fraternidade” entre Portugal e Moçambique. “Não é haver uma comunidade que tem uma fala comum, não é ver relações bilaterais no plano político e diplomático. É ver esta comunidade de afetos, de sentires. Eu via nos olhos do Presidente Nyusi, o que era percorrer este mosteiro [Alcobaça] e entender naturalmente o que ele significava para nós e para si. Isso aproxima-nos, isso é indestrutível. Esse é o sortilégio deste momento.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o momento para fazer o “elogio da excelência no turismo”.

“Hoje celebramos a excelência no turismo português, no turismo moçambicano e no turismo português e moçambicano, porque aqui é Portugal, mas aqui trabalharam inúmeros moçambicanos, na obra que visitamos e inauguramos”, frisou. Segundo o Presidente, é pela “mediação do grupo que nos recebe [Visabeira]” que Portugal está “presente no turismo de excelência em Moçambique” e “Moçambique está presente no turismo de excelência em Portugal”.

O Presidente da República disse sentir-se “como cidadão”, que a sua pátria é Moçambique.

“O importante deste momento não é tanto o culto do passado. O passado serve-nos de exemplo e de motivação para o futuro. Falamos do futuro no turismo, no futuro em inovação e na ciência, na educação, na vivência social e em todos os domínios da economia, mas vivemos também do futuro essencial na fraternidade entre as pessoas, entre os povos, entre os seus representantes”, insistiu.

Presidente de Moçambique incentiva portugueses a investirem no turismo

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, incentivou os empresários portugueses a visitarem o seu país e a explorarem oportunidades de negócio, sobretudo na área do turismo.

O convite do chefe de Estado de Moçambique para que “os portugueses visitem os destinos turísticos de Moçambique” e “explorem as oportunidades de investir” foi feito em Alcobaça, no distrito de Leiria, durante a inauguração do Montebelo Alcobaça Historic Hotel, um investimento do Grupo Visabeira.

Filipe Nyusi, que com Marcelo Rebelo de Sousa copresidiu à inauguração, manifestou o desejo de “os portugueses continuarem a ser o primeiro navio” do investimento no setor do turismo, definido como prioritário, e que já mereceu investimento português por parte do Grupo Visabeira.

Ao grupo, o Presidente da República moçambicano deixou o repto para que, depois do investimento no hotel inaugurado no Mosteiro de Alcobaça, volte “a investir alternadamente” para que se se siga um novo investimento em Moçambique, país que o Governo pretende tornar “um destino seguro”.

Filipe Nyusi discursava na sessão solene de inauguração do Montebelo Alcobaça Historic Hotel, que vai disponibilizar 91 unidades de alojamento instaladas no Claustro do Rachadouro, no Mosteiro de Alcobaça, alvo de uma obra de recuperação que contou com a assinatura do arquiteto Eduardo Souto Moura. O hotel representou um investimento de 24,5 milhões de euros do Grupo Visabeira e é o sétimo da cadeia Montebelo Hotels & Resorts em Portugal.

Depois da unidade de Alcobaça, a cadeia Montebelo Hotels & Resorts inaugurará, em janeiro de 2023, um novo hotel em Lisboa, no Chiado. A cadeia detém, ainda, seis hotéis e ‘resorts’ em território moçambicano.