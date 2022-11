Um homem, de 62 anos, está desaparecido na barragem do Caia, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, estando a GNR e os bombeiros a realizar buscas no local, revelaram as autoridades neste sábado.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado à GNR, sendo transmitido às 18:50 aos bombeiros, que colaboram na operação de busca e resgate aquático.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que foi um familiar do homem que, por volta das 18:00, “foi ao Posto Territorial de Arronches dizer que a pessoa em questão não tinha aparecido”.

O homem tinha ido pescar para a barragem do Caia, na sexta-feira, e não voltou, sendo que, “ao final do dia de hoje [sábado] é que um familiar deu o alerta” para o desaparecimento, acrescentou.

As autoridades já se encontram junto do local da albufeira onde o homem deixou a viatura automóvel estacionada e vão procurar “localizar a sua embarcação”. Para a zona já foram mobilizadas uma embarcação dos Bombeiros de Campo Maior e uma outra embarcação da GNR, disseram as fontes do CDOS e da Guarda Nacional Republicana.

A operação envolve ainda buscas por terra, pelas margens da albufeira, acrescentaram.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa às 20:30, encontravam-se no local seis operacionais, apoiados por três veículos, dos bombeiros e da GNR.