Enviado especial do Observador em Doha, Qatar

Naquela altura, nesse ano de 2018 que agora parece tão longínquo, Taremi apenas Mehdi Taremi. Era um avançado que jogava no Persepolis (em vias de se transferir para o Al Gharafa, do Qatar), era o número 17, era um nome que não tinha propriamente muita ligação a Portugal – mas que podia ter, caso aquele desvio no final do período de descontos no jogo com a Seleção tivesse ido um pouco mais ao lado e não às malhas laterais e caso o Irão fizesse nesse lance a reviravolta que valia uma inédita qualificação para os oitavos do Mundial da Rússia. Poucos se recordam mas essa foi a primeira ligação ao país onde joga hoje.

Desse encontro em Saransk até agora, muito foi mudando na vida do jogador em termos desportivos. Quase tudo, na verdade. Taremi abdicou de uma verdadeira fortuna que recebia no Qatar para ter a oportunidade de jogar pela primeira vez na Europa (e tinha acabado de ser campeão pelo Al Gharafa). Três anos e meio depois, brilhou pelo Rio Ave, foi cobiçado pelos três grandes, assinou pelo FC Porto em 2020, é uma das principais referências dos dragões, destacou-se na Liga dos Campeões. Também na seleção iraniana, o agora número 9 assumiu um outro peso. E naqueles dois pisos fechados com cortinas do Al Rayyan Doha Hotel onde a equipa está hospedada, com estação de metro muito próxima e um centro comercial com várias lojas de luxo (embora em nenhuma delas existam preços, mesmo que não assustem a clientela que circulava pelo local esta manhã), tornou-se um dos elementos com mais peso entre os convocados de Carlos Queiroz

Foi também nessa condição que falou este sábado com os jornalistas portugueses que se encontram no Qatar. Em farsi, com tradução em inglês, sem esquecer o que se passa em Portugal mas começando por deixar uma mensagem de âmbito social para o povo do Irão. Uma mensagem clara mas que ficou por ali.

