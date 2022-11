Os ouvintes do programa Três Toques da Rádio Observador (8h10, de segunda a sexta) foram acompanhando seguramente as peripécias das últimas semanas, que levaram o Júlio Magalhães, a Maria João Simões, a Carla Jorge de Carvalho e o Paulo Ferreira a comprar várias carteiras de cromos para tentarem preencher a caderneta deste Mundial.

O Júlio Magalhães chegou mesmo a dar conta no ar de várias incursões que foi fazendo pelos pontos de troca de cromos, no Rossio em Lisboa, e junto ao Rivoli no Porto. A cada Seleção que ficava completa, transmitia-se no programa um excerto da música que está em primeiro lugar no top desse país.

A caderneta ficou completa na semana passada, mesmo a tempo de ainda ser assinada pelos jogadores da Seleção antes de partirem para o Mundial que vão tentar conquistar.

Na passada sexta-feira, dia 18, com a participação especial de Herman José (autor do hino da Seleção) no Três Toques das Manhãs 360, anunciámos que a caderneta seria leiloada, revertendo o dinheiro integralmente para a Operação Nariz Vermelho, que tem por objetivo animar as crianças doentes internadas nos hospitais (pode ver no link outras formas de apoiar a instituição).

O leilão começou com uma base de licitação de 250 euros, mas logo em direto o Júlio Magalhães revelou que o seu amigo Manuel Serrão, também colaborador da Rádio Observador com a rubrica Por Pratos Nunca Dantes Navegados, tinha oferecido 400 euros para ficar com a caderneta assinada pelos jogadores da Seleção e ajudar a Operação Nariz Vermelho.

As ofertas devem ser feitas para o email ouvinte@observador.pt, indicando o nome, o contacto telefónico e adiantando também se o nome pode ser referido em antena.

Já recebemos mais propostas, que vão sendo divulgadas no Três Toques nos próximos dias.

Pode ouvir o programa em podcast aqui, ou em direto, de segunda a sexta, às 8h10, na Rádio Observador, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto e Braga, 88.1 no distrito de Aveiro, ou online em todo o mundo, clicando aqui.