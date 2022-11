Segundo dia no Qatar, segundo treino. A Seleção Nacional voltou este domingo ao relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, e Fernando Santos já teve todos os jogadores à disposição depois de seis elementos terem realizado apenas trabalho de ginásio na véspera. Antes, na conferência de imprensa, foi Rúben Neves o eleito para representar a equipa.

Em resposta aos jornalistas, o médio do Wolverhampton sublinhou a ambição que tem sido veiculada pelo selecionador nacional e garantiu que Portugal quer ganhar o Mundial do Qatar. “Queremos muito ganhar e vamos fazer de tudo para ganhar, como é óbvio e como fazemos sempre em todas as competições e em todos os jogos. Sabemos que é uma competição muito difícil mas temos muita ambição e temos a certeza de que, se estivermos no nosso melhor, vai ser muito difícil bater a nossa seleção”, atirou o jogador, recordando que este tipo de competições não tem “margem de erro”.

“Todos os jogos vão ser importantes e, como é óbvio, o nosso objetivo é ganhá-los todos e consequentemente ficar em primeiro do grupo. Sabemos que é uma competição muito difícil, sem margem de erro. Nas nossas equipas normalmente dizemos que todos podemos ter um dia mau mas, no Mundial, não podemos ter dias maus, porque pode custar-nos a eliminação. O nosso foco para não cometermos qualquer erro é máximo, para conseguirmos chegar o mais longe possível”, acrescentou Rúben Neves.

Também na conferência de imprensa, o médio formado no FC Porto garantiu estar a “viver um sonho” ao participar pela primeira vez num Campeonato do Mundo e defendeu não existir qualquer desvantagem no facto de a competição acontecer no inverno e não no verão. “Estamos numa fase em que é muito fácil mudar o chip, estamos bem preparados, bem fisicamente. Não acho que seja um problema o Mundial nesta altura, todos estão preparados. Houve alguns azares com as lesões mas isso também acontece no verão. Não há qualquer problema a competição ser nesta altura, somos muito profissionais e estamos completamente preparados”, explicou, fazendo depois uma retrospetiva dos últimos sete anos, desde que realizou a primeira internacionalização.

“Desde que cheguei tivemos sempre excelentes jogadores, a qualidade não mudou muito, Portugal sempre foi muito sortudo pelo leque de jogadores de grande qualidade que tem a jogar por todo o mundo. A qualidade é a mesma, o espírito é o mesmo e como disse temos tudo para conseguir fazer um grande Mundial. Estamos muito motivados, com muita ambição, e esse é o nosso grande objetivo”, reforçou o médio do Wolverhampton.

Por fim, também na conferência de imprensa, Rúben Neves acabou por esvaziar a polémica à volta de Cristiano Ronaldo e da entrevista a Piers Morgan. “Não há polémica nenhuma no balneário e é impossível temermos alguma coisa à volta dessa polémica, uma vez que não existe nada no nosso balneário. Há mais polémica fora e na comunicação social do que dentro do balneário. Já foi tudo falado e tudo dito. Estamos 100% focados no nosso Mundial, como é óbvio, temos um ambiente espetacular na seleção e é nisso que estamos focado. Pelo que tenho visto nos treinos ele está numa forma espetacular, isso não é uma questão que nos preocupe, de todo. Sabemos perfeitamente que como coletivo temos de funcionar muito bem para as individualidades sobressaírem, e com o Cristiano não é diferente. Se estivermos bem, sabemos que o Cristiano vai estar fenomenal”, concluiu.