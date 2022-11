A cantora Dana Al-Fardan foi a única a mulher a participar na cerimónia de abertura do Mundial do Qatar que decorreu este domingo no Estádio Al-Bayt. No entanto, toda a atuação foi feita de cara tapada. Antes da cerimónia, em entrevista ao Diario As, o diretor artístico do evento, Marco Balich, disse que o Qatar ia ser representado por uma mulher na narrativa espetáculo.

“O Qatar está representado por uma mulher. Haverá grandes surpresas em relação à imagem e creio que é muito interessante de ver”, afirmou Marco Balich antes da cerimónia. Dana Al-Fardan entrou em cena depois do ator Morgan Freeman e do ativista Ghanim al Muftah. Da cantora apenas foi possível ver os olhos. Seguiram-se as atuações da estrela dos BTS, Jung Kook, e o artista qatari, Fahad Al-Kubaisi.

Dana Al-Fardan foi a primeira artista qatari a cantar em inglês. As músicas que interpreta têm influencia árabe e misturam o estilo clássico e o estilo contemporâneo, segundo o El Español. Desde 2018, as canções de Dana são música de fundo nos voos da Qatar Airways.

A artista é também ativista e compôs uma música para a campanha ‘Hope for Gaza’ que decorreu durante o Ramadão. A ideia foi dar visibilidade ao trabalho da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente junto de refugiados palestinianos em Gaza.

Durante a transmissão televisiva do jogo inaugural do campeonato do mundo entre Qatar e o Equador, foi possível ver mulheres na bancada com niqab, véu que mostra apenas os olhos. No Qatar, as mulheres vivem subordinadas aos homens.