A Al Qaeda aconselhou os muçulmanos de todo o mundo a boicotarem o Mundial de futebol a decorrer no Qatar, num comunicado em que deixa duras críticas ao país organizador. No entanto, segundo o grupo de monitorização de grupos terroristas SITE citado pela Reuters, a filial do grupo terrorista no Yemén não fez ameaças ou não anunciou atos de violência durante o evento.

Para este grupo, a organização do Qatar levou “pessoas imorais, homossexuais, propagadores de corrupção e o ateísmo” para a Península Arábica. Além disso, considera ainda que o torneio serve apenas para desviar aquilo que considera ser a “ocupação de países muçulmanos” e consequente “opressão” pelos inimigos do Ocidente.

“Aconselhamos os nossos irmãos muçulmanos a não acompanhar o evento ou a comparecer no mesmo”, dizem no referido comunicado, citado pela Reuters.

Recorde-se que a questão do respeito pelos direitos humanos no Qatar tem sido um dos temas mais debatidos do evento, com críticas fortes ao país e às suas políticas. Na inauguração do torneio, o sheikh Tamim bin Hamad al-Thani afirmou que “pessoas de diferentes raças, nacionalidades e orientações são bem-vindas” ao país.