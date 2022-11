A seleção de Inglaterra vai ajoelhar-se antes do início do jogo com o Irão esta segunda-feira, num gesto de protesto contra as violações de direitos humanos no Qatar, confirmou o selecionador Gareth Southgate em conferência de imprensa na véspera.

“Achamos que é um statement forte, que circulará por todo o mundo. [É bom] que os jovens, em particular, vejam que a inclusão é muito importante”, disse o selecionador aos jornalistas em Doha, capital do Qatar.

O gesto de os jogadores ajoelharem-se antes do início de um encontro popularizou-se nos Estados Unidos em 2020, após a morte do negro George Floyd às mãos de um agente da polícia, e foi adotado por algumas equipas um pouco por todo o mundo, incluindo as inglesas. Agora, a seleção inglesa pretende usá-lo como um sinal de oposição à discriminação no Qatar, país que recebe este Mundial e que tem sido alvo de críticas.

Para além desse gesto, o capitão de equipa Harry Kane confirmou que irá usar durante o jogo a braçadeira com a bandeira LGBT, conhecida como “One Love”, para sinalizar a oposição à postura do Qatar, país onde a homossexualidade é crime. Outros capitães de equipa de diferentes seleções como a França, os Países Baixos e a Alemanha já anunciaram que irão usar essa braçadeira, relembra a agência Reuters.

O gesto, contudo, pode deixar as seleções numa situação complicada, já que a FIFA proibiu o uso da braçadeira. Segundo o The Telegraph, a Federação de Futebol inglesa esteve reunida na noite de domingo para discutir a situação, já que a FIFA deixou claro que o gesto terá consequências — e estas podem ser não apenas financeiras, mas desportivas.

Em concreto, o organismo ameaçou com a possibilidade de o gesto ser castigado com um cartão amarelo para cada jogador que entre em campo com a braçadeira “One Love”. Isto significa que, se Kane usar a braçadeira no jogo desta segunda-feira contra o Irão, e depois novamente no encontro contra os Estados Unidos, pode receber dois cartões amarelos, o que o deixaria de fora do último jogo da fase de grupos, contra o País de Gales.