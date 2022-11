A jornalista argentina Dominique Metzger é a protagonista de um dos episódios mais inusitados do Campeonato do Mundo. A trabalhar para o Todo Notícias, Metzger foi assaltada quando fazia um direto. Mas o que a surpreendeu foi o facto de a polícia deixar nas suas mãos a pena a aplicar ao delinquente, que assegurou ir encontrar.

“Estava a dançar [durante a reportagem] com a multidão e estou convencida de que o roubo aconteceu nesse momento”, contou citada pelo jornal El Español, frisando não ter dado pelo furto e que só percebeu que não tinha a carteira quando quis comprar uma garrafa de água. A jornalista explicou ainda que a polícia a aconselhou a apresentar queixa numa esquadra, garantindo que “tudo está vigiado” e, como tal, acabariam por encontrar a carteira com documentos, dinheiro e cartões.

Foi então que ocorreu o episódio que a deixou estupefacta. “A determinada altura, os polícias dizem-me: ‘O quer que quer que a justiça faça a este respeito? Vamos encontrar a carteira. Temos câmaras em todo o lado, de alta tecnologia’”, contou, assumindo que achou que estava a entender mal a tradução.

???????? • ULTIMA HORA: Periodista argentina Dominique Metzger sufrió un acto de robo en Qatar durante su cobertura del mundial. Comentó que las autoridades qataríes le preguntaron qué hacer con el ladrón cuando lo atrapen. @estreyaystar ???? pic.twitter.com/kIBUePlObA — BREAKING NEWS ???? (@NewsAlerts_ES) November 20, 2022

No entanto, não era erro e as autoridades policiais qataris queriam mesmo saber o que esperava Dominique Metzger que a justiça fizesse com quem fosse detido pelo furto. “Insistiam em perguntar-me que pena queria para o ladrão, se queria que o condenassem a cinco anos de prisão, que fosse deportado…”, relatou, frisando que os polícias lhe diziam que “podia escolher” a pena a aplicar. “Fiquei arrepiada”, confessou, citada pelo mesmo jornal espanhol.

A jornalista procurou explicar, então, que estava ali apenas para que aparecessem as coisas roubadas. “Não queria pôr-me no lugar da Justiça”, finalizou.

Pela primeira vez na história dos Mundiais, os 8 estádios onde se desenrola a competição estão num raio de 70 km, segundo a EFE. Uma proximidade que permitiu ao governo qatari criar um plano de segurança que inclui 15 mil câmaras de videovigilância e inteligência artificial.