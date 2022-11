Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Era a pergunta que todos faziam: “Será que hoje é o Ronaldo na conferência?”. Dia 1, Bernardo Silva. Dia 2, Rúben Neves. Para a imprensa inglesa, pelo facto de jogarem na Premier League, era quase um mal menor. No entanto, nem por isso a questão mudava. “Será que hoje é o Ronaldo na conferência?”. Hoje, mesmo que fosse, não seria assim tão importante, tendo em conta que os meios ingleses estão sobretudo focados naquilo que foi a abertura do Mundial e também no encontro de estreia dos Três Leões frente ao Irão (13h). Foi aqui, quase de forma cirúrgica, como aqueles cantos ou livres que são trabalhados e que apanham desprevenidos a defesa contrária que sabe que os mesmos podem acontecer, que Ronaldo foi mesmo à conferência.

Não foram muitas as perguntas sobre tudo o que se tem passado nas últimas semanas, sobretudo depois da entrevista explosiva que deu a Piers Morgan. Mais: a questão Manchester United acabou por ficar quase em segundo plano, mesmo havendo a noção de todos os presentes, incluindo o próprio avançado, de que algo terá de mudar numa relação que partiu o último fio que tinha ainda na corda. Com isso, os focos acabaram por ser dois, os mais “normais” nesse contexto: o Mundial e o jogador Ronaldo. E o capitão apresentou-se bem mais descontraído, altruísta e motivado, como que a virar a página a tudo o que se passou.

“As minhas memórias são sempre boas dos Mundiais mas acho que nestas competições é tudo marcante. Os Mundiais são diferentes porque são uma fase final, o mundo pára para nos ver a jogar e falar da competição. Gosto de ficar sempre com as recordações positiva. Favoritos? É muito relativo o favoritismo. Acredito que temos um potencial enorme. Ganhar, logo veremos. Tenho essa esperança, tenho esse feeling mas há que pensar com calma, no grupo primeiro, no primeiro jogo com o Gana. É o mais difícil para ganhar, começar bem e a partir daí é ir devagarinho. A melhor Seleção? Veremos no final, para mim é quem ganha é que fica como melhor geração. Esta geração é jovem, um mix, tem muito potencial. Vai ser bonito de ver mas é preciso pensar com calma. Se acreditamos que somos os melhores, temos de mostrar no campo. Fácil”, começou por destacar, antes de abordar a responsabilidade que poderá ter neste Mundial aos 37 anos.

