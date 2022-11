Uma sondagem da Aximage revelada esta segunda-feira pela TVI/CNN Portugal mostra que 38% dos portugueses acreditam que a Seleção Nacional pode ganhar o Mundial 2022 e tornar-se, assim, campeã do mundo pela primeira vez na História. Seguem-se o Brasil — 18% dos inquiridos acreditam que vai ser a seleção canarinha a vencer —, Alemanha (11%), Argentina (10%), França (7%) e Espanha (3%).

Sobre o selecionador nacional, 47% dos inquiridos defendem que Fernando Santos é o treinador ideal para treinar a Seleção, enquanto 39% consideram o contrário. 14% decidiram não responder.

Outro dos tópicos tratados na sondagem prende-se com Cristiano Ronaldo. E aqui as opiniões dividem-se. No que diz respeito à entrevista a Piers Morgan, 44% dizem que foi inoportuna, enquanto 38% defendem a decisão do capitão da Seleção Nacional em ser entrevistado.

No entanto, 58% inquiridos não têm dúvidas: Cristiano Ronaldo deve ser titular nos jogos deste Mundial, ao passo que 35% opinam o inverso. Um total de 7% não têm opinião.

A sondagem da TVI/CNN Portugal foi realizada entre 15 a 17 de novembro e contou com a resposta de 605 indivíduos. A margem de erro é de 3,49%.