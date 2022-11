Um forte terramoto de 5,5 na escala de Ritcher ao largo de Creta obrigou a emitir alertas de tsunami para algumas zonas da ilha, como Irakleion e Sitia. O sismo aconteceu a cerca de 63 km de profundidade, no mar de Creta, e ainda não são conhecidos danos materiais nem quaisquer vítimas.

Following the #earthquake (#σεισμός) M6.0 occurred 60 km NE of #Siteía (#Greece) 20 min ago (local time 01:25:00). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below???? pic.twitter.com/sXIFV6nBL1

