Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Um encontro que envolva ingleses, ainda para mais já se sabendo que estiveram na frente dos contingentes com mais bilhetes requisitados, fazia à partida pressupor de que a romaria ao Estádio Internacional Khalifa seria acompanhada por aquele “England” – que no ouvido nacional soa a Ingalande ou qualquer coisa que se pareça – que tantas vezes surge nos grandes jogos de futebol. Afinal, nem por isso. Eles estavam lá, talvez um pouco mais calados do que o costume (e não, a questão da cerveja não é desculpa porque horas mais tarde alguns grupos de galeses já iam bem orientados nesse aspeto para o Estádio Al Janoub), e quem se fazia na verdade ouvir era uma autêntica mancha de apoiantes iranianos, com as suas cornetas a pautar um ta-ta-ta-ta-ta-ra, Iran que ia imperando nesse duelo. Homens, mulheres e crianças, grupos, casais ou indivíduos sem companhia, com aspeto mais tradicional ou “ocidental”, todos a deitar orgulho por todos os lados.

Na zona adjacente ao recinto, onde estão concentradas as zonas de maior folia antes da entrada, o primeiro contacto direto que tivemos foi apenas a ouvir e uma palavra: “não”. Não, não e outro não a cadeias de TV que iam tentando chegar à fala com alguns adeptos nesse caso sem sucesso. À exceção dos adeptos quataris, no caso por razões óbvias, os iranianos eram os únicos a apresentar reservas para entrarem na festa de uma maneira. No entanto, nem sempre foi assim e Mehrad, à boleia da ligação nacional, falou de tudo a começar em Carlos Queiroz, a passar por Mehdi Taremi e Sardar Azmoun (por razões que já explicaremos mais à frente e a chegar ao atual momento que o país atravessa e que estava ali também a ser “jogado”.

“O coach Carlos Queiroz é muito profissional. Conhecemo-lo há oito anos, levou duas vezes a nossa equipa ao Mundial, agora voltou depois de passar pela Colômbia e por Marrocos… Não, Egito… Tem muita capacidade de trabalho e é ele que pode colocar o Irão na segunda fase do Mundial. Temos dois grandes profissionais avançados na Europa, o primeiro é o Sardar e o segundo é o Taremi. O Sardar tem estado lesionado, espero que tenha recuperado. O Taremi é o melhor de todos, espero que possa marcar à Inglaterra”, contava ao Observador o iraniano de Teerão que chegou há três dias a Doha e só tem “coisas boas” a apontar.

