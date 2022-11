Parecia ter tudo para ser uma festa: por ser a última dança de Messi num Mundial de futebol, por o adversário na estreia ser teoricamente acessível e por a Seleção Argentina, moralizada, ser até apontada como uma das grandes favoritas a vencer o Mundial. Mas a festa albiceste, que começou cedo na bancada, tornou-se depressão logo no arranque da competição, quando a Arábia Saudita, que até começou a perder, deu a volta ao marcador no jogo de esta terça-feira e provocou uma surpresa, vencendo por 1-2.

O primeiro golo do jogo até foi apontado (de grande penalidade) por Lionel Messi, o D10s argentino destes tempos, comparado na bancada a Diego Armando Maradona e até a santos, como provam as imagens. Mas a surpresa saudita foi um balde de água fria para Messi, para os jogadores da Seleção argentina e para os muitos adeptos nas bancadas. Pode ver algumas das melhores imagens do jogo na fotogaleria que preparámos — basta clicar na fotografia principal, no topo do artigo.