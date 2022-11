Quantas pessoas viram ao vivo o bis do equatoriano Enner Valencia no jogo inaugural do Mundial do Qatar? E quantos viram a goleada da Inglaterra? E a vitória dos Países Baixos? Muitas perguntas, um vazio de respostas. Para fintar a polémica que o número de espetadores nos estádios nos jogos do Mundial está a provocar, a FIFA anunciou as novas lotações dos recintos.

As críticas começaram a surgir quando o jogo Qatar-Equador, que inaugurou a competição, registou uma assistência de 67.372 pessoas. No entanto, o Estádio Al Bayt tinha uma capacidade anunciada de apenas 60.000 adeptos e, pelas imagens da transmissão do jogo, o recinto esteva bem longe de estar lotado. A mesma situação aconteceu no Inglaterra-Irão, jogado no Estádio Khalifa, com capacidade para 40.000 adeptos, mas que, durante o duelo do grupo B, recebeu 45.334 pessoas. No Senegal-Países Baixos, jogado no Estádio Al Thumama, a situação foi a mesma: 41.721 mil adeptos num estádio de 40.000.

Um cenário que levou, esta terça-feira, a FIFA a retificar a capacidade dos recintos que recebem o Mundial, com o Estádio Al Bayt a mudar para 68.895, o Estádio Khalifa para 45.857, o Al Thumama para 44.400. Por outro lado, o Estádio Ahmad Bin Ali passou para uma lotação de 45.032 pessoas, o Estádio Lusail para 88.966, o Estádio 974 para 44.089, o Estádio Education City para 44.667 e o Estádio Al Janoub para 44.325.

As pessoas que têm efetivamente estado presentes nos jogos do Mundial, além de confirmarem que estão rodeadas de cadeiras vazias, têm reportado situações em que não precisam de validar o bilhete para passarem nos torniquetes.

IMAGENES de @marca demuestran que gente pudo ingresar al estadio sin entradas. Una de las tantas cosas por las que recordaremos este mundial de #Qatar2022. pic.twitter.com/7kPxHX0377 — Jorge Gómez (@pelotazo) November 21, 2022

Além disso, no Argentina-Arábia Saudita desta manhã, foram divulgadas imagens de bilhetes onde a indicação da porta, piso, setor, fila e lugar se encontrava escrita à mão com caneta.

???????? Tras la jornada de puertas abiertas en el Holanda-Senegal… ahora entradas a papel y boli en el #Argentina ???????????? ???????? #ArabiaSaudí???????? ???? @Futbolconkarma #Qatar2022 pic.twitter.com/BYkAAfEQaz — MARCA (@marca) November 22, 2022