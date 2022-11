Um peixe-dourado de 30 quilos foi apanhado no início deste mês num lago na região de Champagne, em França. As fotografias estão a correr as redes sociais e a imprensa britânica, tendo valido à fêmea a alcunha de “monstra”, graças à sua enorme barriga. O britânico Andy Hackett foi o pescador que conseguiu este feito após uma batalha de 25 minutos, segundo a BBC. Depois de pesada e inspecionada, foi devolvida ao seu habitat.

O peixe em questão é uma espécie híbrida entre Carpa de Couro e Carpa Koi. Carrot (“cenoura”, em português) é o nome por que é conhecida entre os especialistas de Bluewater Lakes, uma propriedade privada em Champagne com condições e serviços de pesca que atraem pesca de turismo e curiosos de todo o mundo, esperançosos de conhecer ao vivo os peixes gigantescos que lá habitam — que podem chegar aos 40 quilos, segundo os registos. A propriedade tem as inscrições completamente lotadas no futuro próximo e segue uma política estrita que obriga à libertação de todos os peixes depois de apanhados.

No mundo da pesca, Carrot é uma espécie de celebridade. Foi colocada neste lago há mais de uma década e é difícil de apanhar, segundo os responsáveis de Bluewater Lakes. Apesar de já ter sido apanhada no passado, só este ano ultrapassou o marco dos 30 quilos. Depois de apanhada, foi “cuidadosamente inspecionada” e confirmaram que está “de excelente saúde”, como explicam no Facebook do espaço. É possível que continue viva e a crescer por mais 15 anos.