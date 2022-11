Rui Rocha, um dos candidatos à liderança da Iniciativa Liberal, defendeu que Iniciativa Liberal deve “negociar com o PSD um entendimento pós-eleitoral”. Num encontro com membros de uma das listas candidatas ao Conselho Nacional (a T), o candidato admitiu que essa coligação podia ter duas formas: “Estar no Governo” ou um “apoio parlamentar”. Carla Castro, quando questionada por uma solução de governabilidade no dia anterior, optou apenas por traçar uma linha vermelha ao Chega, que Rui Rocha também definiu.

Quando ainda não são conhecidas as moções dos candidatos as declarações em fóruns deste género — sessões junto de militantes — vão desvendando aquilo que será a estratégia de cada um dos candidatos à liderança da IL. O candidato da linha da “continuidade”, apoiado até pelo presidente cessante João Cotrim Figueiredo, diz que há dois partidos com quem a IL liderada por si nunca se coligaria: o PS, por ser “responsável pela estagnação política, social e económica do país nos últimos 20 e tal anos”; e o Chega pela “divergência clara do ponto de vista dos valores”.

Rui Rocha defende, no entanto, que há um partido com quem é “razoavelmente natural” haver um entendimento pós-eleitoral: o PSD. Mas sempre após eleições, já que, no entender do candidato, a IL “não deve entrar em nenhum tipo de acordo pré-eleitoral. Quanto ao day after das eleições, Rui Rocha tem como estratégia encurralar o Chega de André Ventura num dilema: “Ou apoia [no sentido de viabilizar] o Governo PSD-IL sem ter nele qualquer representação ou mantém o PS no poder.”

Sobre matéria de governabilidade, num encontro no dia anterior com a mesma lista T, Carla Castro não referiu o PSD na solução de governabilidade, até porque a pergunta que foi-lhe feita de uma forma mais fechada sobre uma “geringonça de direita”. Mas acabou por não o descartar oa dizer que se revê na posição que o partido tem “tido até agora”. Para Carla Castro é “claramente para manter uma linha vermelha com o Chega no que diz respeito a coligações”.

Nestas conversas com a lista T, ambos os candidatos falaram ainda sobre a importância de eleger deputados nas eleições para o Parlamento Europeu. Rui Rocha quer chegar às eleições europeias em condições de eleger “o primeiro deputado europeu da IL no Parlamento Europeu” e até vai mais longe: “Porque não sermos ambiciosos e tentarmos o segundo?”.

O candidato mostrou não ser um grande entusiasta de uma via mais federalista da Europa, mas defendeu que o partido deve refletir sobre aquela que deve ser a sua faceta europeia. Já Carla Castro destacou a importância da IL se juntar ao grupo Renew Europe, o grupo no Parlamento Europeu que juntou o antigo grupo liberal Alde com o partido En Marche, de Emmanuel Macron.