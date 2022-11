Acompanhe aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Rússia acusa Kiev de ter lançado uma nova série de ataques contra a central nuclear de Zaporijia, quando se intensificam os combates na península de Kinbourne e as forças aéreas russas realizaram ataques em Kherson.

O porta-voz do Ministério de Defesa russo, Igor Konashenkov, disse que a Ucrânia voltou a atacar a central nuclear de Zaporijia, como ato de “provocação”, alegando que as forças comandadas por Kiev estão a tentar “criar uma ameaça de desastre”.

“A situação de radiação na central nuclear ainda está normal”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que, contudo, os ataques atribuídos aos ucranianos em Zaporijia estão a provocar “extrema preocupação” em Moscovo.

A AIEA informou na segunda-feira que, apesar dos fortes bombardeamentos sofridos no fim de semana pela central de Zaporijia, não existem “preocupações imediatas de segurança”.

O estado das seis unidades do reator é estável, e foi confirmada a integridade do combustível usado, do combustível fresco e dos resíduos radioativos de baixa, média e alta atividades nos respetivos armazéns”, indicou a AIEA num comunicado.