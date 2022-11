Era a primeira vez que Richard Fierro estava num clube noturno a assistir a um drag show — um tipo popular de espetáculo realizado por artistas drag — quando começou ouvir disparos de uma arma. O veterano de guerra estava no passado sábado no Club Q, no Colorado, quando um atacante disparou sobre várias pessoas, provocando cinco vítimas mortais (entre elas o namorado da sua filha) e 18 feridos.

Fierro — que estava no clube noturno com a mulher, a filha, o namorado desta e vários amigos — foi invadido pelos instintos que conquistou durante as suas mobilizações no Iraque e no Afeganistão, como descreve em entrevista ao New York Times, e atirou-se ao atacante, desarmou-o e bateu-lhe com a própria arma. “Não sei exatamente o que fiz, simplesmente entrei em modo de combate”, recorda. Graças ao veterano, o ataque acabou por durar apenas alguns minutos e a sua reação rápida terá prevenido várias fatalidades.

Ao entrar no clube noturno, o atacante começou por disparar com uma espingarda, que deixou cair depois de Fierro o atirar ao chão e lhe saltar para cima, impedindo-o de escapar. Quando percebeu que o homem tinha também uma pistola, tirou-lha da mão e usou-a para lhe bater repetidamente na cabeça, ordenando a um cliente que fosse agarrar na espingarda e o pontapeasse na cara enquanto um artista de drag o pisava nas costas com os saltos altos.

Quando a polícia chegou ao local, o atacante já não estava a tentar libertar-se. Fierro estava coberto de sangue e tinha uma arma na mão. As autoridades algemaram-no e prenderam-no no carro de serviço por mais de uma hora, temendo que fosse uma ameaça. O veterano esteve esse tempo todo sem saber como estava a sua família e amigos. No dia seguinte, receberam a notícia de que o namorado da filha, Raymond Green Vance — que tinha desaparecido no meio do “caos” da noite do ataque — morreu vítima de disparos. “A minha menina gritou e eu chorei com ela.”

Richard Fierro serviu 15 anos no exército, tendo sido condecorado com duas medalhas pelo seu serviço. Hoje, ele e a mulher estão à frente de uma fábrica de cerveja chamada Atrevida Beer Co. que já foi distinguida com vários prémios de turismo e empreendedorismo.