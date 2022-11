O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinalou esta segunda-feira o nono aniversário do início da revolução Maidan, a gigantesca onda de protestos que se prolongaram entre 2013 e 2014, levando à deposição do Presidente Viktor Yanukovich.

“Esta segunda-feira é o nono aniversário do início da Maidan, a revolução da dignidade. É o nono… mas a liberdade e a dignidade do povo ucraniano tem mais de mil anos”, começou por dizer Zelensky no habitual discurso.

O líder ucraniano sublinhou que ao longo dos anos existiram muitas ameaças à liberdade e à existência do povo ucraniano, que sempre se mostrou disposto a lutar apesar das dificuldades. “Agora temos uma oportunidade histórica para defender a liberdade ucraniana de uma vez por todas. Acredito que assim será”, sublinhou.

Zelensky aproveitou para reforçar o pedido feito durante o seu discurso na 68.ª Assembleia Parlamentar da NATO, que decorreu em Madrid. Perante os Estados-membros da Aliança Atlântica apelou a uma frente unida contra a Rússia através de mais sanções e decretando o país como um “Estado terrorista” através dos respetivos parlamentos.

Da NATO ainda não chegou uma decisão, mas o Parlamento Europeu vai aprovar já na quarta-feira, em Estrasburgo, uma resolução na qual reconhece a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo. A aprovação é garantida com os votos dos dois maiores grupos, o Partido Popular Europeu e a Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas.