Vídeo de reencontro de mãe chimpanzé e recém-nascido após vários dias separados torna-se viral

Tratadores do jardim zoológico de Sedgwick County, no estado de Kansas, nos EUA, gravaram um momento ternurento entre uma mãe chimpanzé, Mahale, e o filho recém-nascido, Kucheza. Os animais estiveram separados durante dois dias após o nascimento do bebé, que veio ao mundo através de uma cesariana de emergência, devido a complicações no parto.

Kucheza, que significa “brincar” em suaíli, estava a ter problemas em respirar sozinho e permaneceu internado no hospital veterinário do jardim zoológico, sob os cuidados de médicos especialistas.

No Facebook, e no Tik Tok, o zoo de Sedgwick County tem partilhado o estado de Mahale e Kucheza, que aparentam estar ambos bem e com saúde, suscitando milhares de visualizações, muitos comentários e partilhas.