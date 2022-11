Marrocos esteve 20 anos sem marcar presença num Campeonato do Mundo, falhando todos a partir de 1998 e até 2018. Na Rússia, há quatro anos, não superou um grupo onde também estavam Portugal e Espanha — mas começou a cimentar uma geração, uma ideia de jogo e uma ambição que surgiam no Qatar com outras ambições.

Depois de um período mais atribulado com Vahid Halilhodžić, que enquanto selecionador se incompatibilizou com algumas referências marroquinas, a seleção deu início a um novo capítulo com Walid Regragui e assentou em Hakimi, Mazraoui e Ziyech uma alavanca que pretende lançar o país não só para a alta roda do futebol africano como também torná-lo competitivo no Campeonato do Mundo.

⌚️Intervalo: MAR 0-0 CRO ????Desde o jogo de estreia do ????Mundial 2018 (V 2-0 Nigéria), prova em que chegou à final, que a ????????Croácia não termina a 1.ª parte em vantagem no marcador: 7 jogos consecutivos. pic.twitter.com/dYllFWO2Hs — playmakerstats (@playmaker_PT) November 23, 2022

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.