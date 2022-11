Os bilhetes para os jogos de Portugal no Mundial de râguebi França2023 esgotaram antes mesmo de a seleção portuguesa assegurar o apuramento, no torneio de repescagem, confirmou esta quarta-feira à agência Lusa uma fonte da World Rugby (WR).

Portugal foi a última seleção a apurar-se para a competição, após empatar 16-16 com os Estados Unidos, na sexta-feira, mas logo nessa data já não era possível adquirir bilhetes para nenhum dos quatro encontros que os lobos vão disputar na competição, frente a País de Gales, Geórgia, Austrália e Ilhas Fiji.

“Infelizmente, a última fase de vendas teve uma grande procura e todos os bilhetes disponíveis foram adquiridos”, respondeu uma fonte da WR, por correio eletrónico.

O organismo que superintende o râguebi mundial explicou ainda que “o França2023 está a operar numa base de venda por ordem de chegada” e, questionado sobre a eventualidade de ter reservado uma percentagem de bilhetes para os adeptos das seleções apuradas, respondeu que “não pode reservar bilhetes para os adeptos de uma nação em particular”.

A saída para os adeptos que desejem assistir aos jogos da seleção portuguesa no Mundial passará, desta forma, exclusivamente por uma plataforma de revenda de bilhetes a ser anunciada “no próximo mês”.

A WR não revelou, no entanto, se os adeptos que têm bilhetes para os jogos do Mundial e queiram desfazer-se deles, através dessa plataforma, poderão estabelecer o seu próprio preço ou se terão de os vender a preços tabelados.

“Todos os detalhes sobre esta plataforma de revenda serão anunciados durante o próximo mês, para dar aos adeptos certezas sobre o processo oficial de revenda”, escreveu a WR.

Questionado pela agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi disse não ter sido ainda informado sobre a política de venda de bilhetes, mas admitiu que acha “muito estranho” que não haja bilhetes disponíveis para os jogos de Portugal.

“Recebemos uma informação no passado, mas era relativa aos países que já estavam apurados. Ainda vou saber disso, nos próximos dias, mas tem de haver bilhetes”, desabafou Carlos Amado da Silva.

A seleção portuguesa de râguebi garantiu, na sexta-feira, o apuramento para o Mundial de râguebi França2023, após empatar com os Estados Unidos (16-16), graças a uma penalidade convertida por Samuel Marques no último lance do encontro do torneio final de repescagem, no Dubai.

Esta é apenas a segunda vez que Portugal vai disputar o Campeonato do Mundo de râguebi, após a única e histórica participação, em 2007, também em França.

A seleção portuguesa vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 8 de setembro a 28 de outubro.