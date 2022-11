Em atualização

Cerca de 10 pessoas morreram esta terça-feira na sequência de um ataque com uma arma de fogo num supermercado em Chesapeake, cidade do estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

De acordo com uma informação publicada no Twitter pela autarquia de Chesapeake, o atacante também morreu.

Chesapeake Police confirm an active shooter incident with fatalities at the Walmart on Sam’s Circle. The shooter is deceased. Follow us here for the only official updates. Our first responders are well-trained and prepared to respond; please give them space to do so. — City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022

A BBC acrescenta que o atacante seria um gerente da loja e que terá sido ele a voltar a arma para si próprio depois de disparar sobre as vítimas.

Em declarações aos jornalistas no local, o porta-voz da polícia local, Leo Kosinski, explicou que as autoridades receberam o primeiro alerta de um tiroteio em curso por volta das 22h12 de terça-feira (por volta das 3h12 em Lisboa) e, quando chegaram ao local tinham já encontrado várias pessoas mortas — cerca de 10, mas ainda sem um número final.

The latest from Chesapeake police on the mass shooting at the Sam’s Circle Walmart @WAVY_News pic.twitter.com/6Bv8vNg7xw — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

O ataque aconteceu numa loja da conhecida cadeia de supermercados americana Walmart.

A empresa colocou uma mensagem no Twitter garantindo estar a trabalhar em colaboração com as autoridades: “Estamos chocados com este acontecimento trágico na nossa loja em Chesapeake, Virgínia. Rezamos pelos afetados, pela comunidade e pelos nossos trabalhadores. Estamos a trabalhar em proximidade com as autoridades e focados em apoiar os nossos trabalhadores.”

We are shocked at this tragic event at our Chesapeake, Virginia store. We’re praying for those impacted, the community and our associates. We’re working closely with law enforcement, and we are focused on supporting our associates. — Walmart Inc. (@WalmartInc) November 23, 2022

Haverá também um conjunto de pessoas feridas na sequência do ataque. À televisão local WAVY-TV, o hospital geral de Norfolk, nas proximidades de Chesapeake, confirmou que cinco pessoas estavam a receber tratamentos médicos naquelas instalações.

As autoridades de Chesapeake estão a montar um centro de acolhimento às famílias de quem estava no edifício no centro de conferências da cidade. O número final de vítimas deverá ser conhecido ainda esta quarta-feira numa nova conferência de imprensa da polícia.

Testemunhas descrevem momentos de horror

Ao longo das últimas horas, várias pessoas que estavam presentes no supermercado têm descrito a diferentes meios de comunicação americanos, citados pela BBC, aquilo que testemunharam durante o ataque.

À WAVY-TV, televisão regional do estado da Virgínia, uma mulher relatou que o seu irmão, um homem de 20 anos que era funcionário da loja, tinha sido alvejado apenas 10 minutos depois de ter assinado o contrato de trabalho — mas acrescentou que o irmão estava vivo e capaz de falar e enviar mensagens de texto.

Outra mulher, Joetta Jeffrey, em declarações à CNN, explicou que a sua mãe estava dentro do edifício durante o ataque, mas confirmou que já tinha conseguido ter contacto com ela.

Por outro lado, está a circular no Twitter um vídeo que mostra um dos funcionários da loja, de farda vestida, a explicar aquilo que testemunhou: um dos gerentes da loja terá entrado numa sala do pessoal e começado a disparar. “Infelizmente, perdemos vários dos nossos trabalhadores”, diz o homem nesse vídeo.

Senadores da Virgínia condenam “epidemia” das armas

Nas primeiras horas depois do ataque, surgiram já algumas reações políticas contra a violência com recurso a armas, um problema que tem feito dezenas de vítimas nos Estados Unidos.

O senador Mark Warner, um dos representantes da Virgínia no Senado, eleito pelo Partido Democrata, escreveu no Twitter que está “enojado pelos relatos de mais um tiroteio em massa, desta vez num Walmart em Chesapeake”.

Sickened by reports of yet another mass shooting, this time at a Walmart in Chesapeake. I’ll be monitoring developments closely. In the meantime, I urge all those in the community to listen to guidance from local law enforcement and stay away from the scene. — Mark Warner (@MarkWarner) November 23, 2022

Garantindo que vai monitorizar os desenvolvimentos ao detalhe, Warner pediu aos residentes na cidade que cumprissem as indicações das autoridades.

Já a senadora estadual L. Lousie Lucas, também do Partido Democrata, que preside ao Senado estadual da Virgínia, disse estar “de coração partido pelo facto de o mais recente tiroteio em massa da América ter acontecido num Walmart no meu distrito de Chesapeake, Virgínia, esta noite”.

I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives. — L. Louise Lucas (@SenLouiseLucas) November 23, 2022

“Não vou descansar enquanto não encontrarmos as soluções para acabar com esta epidemia de violência armada no nosso país, que já custou tantas vidas”, escreveu a responsável.