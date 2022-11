O dérbi lisboeta Benfica-Sporting, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, foi agendado para 15 de janeiro de 2023, revelou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

De acordo com o comunicado da LPFP, que anunciou os dias e horários dos jogos das 14.ª, 15.ª e 16.ª jornadas, o embate entre águias, que lideram a prova, com 37 pontos em 13 jornadas, e leões, quartos, com 25, ficou agendado para 15 de janeiro, um domingo, pelas 18h00.

Já o jogo grande da 14.ª jornada, a receção do Sporting de Braga, terceiro classificado, com 28 pontos, ao Benfica, ficou marcado para 30 de dezembro, uma sexta-feira, às 21h15