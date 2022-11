Os atores de “O Amor Acontece” vão reunir-se para celebrar o 20.º aniversário da comédia romântica, que se estreou em 2003 para se tornar um ícone da quadra natalícia. Com as festividades a chegar, o encontro está marcado para dia 29 de novembro, num especial de televisão, anunciado pela ABC. O que se pode esperar desta reunião? O conteúdo mais esperado são as revelações dos bastidores.

Segundo um comunicado citado pela revista Rolling Stone, o especial televisivo “O riso e os segredos de O Amor Acontece“, com duração de uma hora irá analisar como o filme se integra nas escolhas tradicionais de filmes de Natal e toda a legião de fãs que o elenco conseguiu conquistar.

Em entrevistas exclusivas, os atores Hugh Grant, Dame Emma Thompson, Bill Nighy, Laura Linney e Thomas Brodie-Sangster vão conversar com a apresentadora da ABC News, Diane Sawyer. Para mais surpresas, os espectadores podem contar com a aparição do escritor e realizar Richard Curtis, e ainda uma mensagem de Martine McCutcheon.

Now, more than ever, we all need some love…actually.

"The Laughter & Secrets of 'Love Actually,' 20 Years Later: A @DianeSawyer Special" premieres Tuesday, Nov. 29th at 8/7c on @ABC. Stream later on @Hulu. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/aDUYk4gAJR

— 20/20 (@ABC2020) November 22, 2022