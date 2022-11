A HP, conhecida pelos computadores, anunciou que vai reduzir o número de trabalhadores ao longo dos próximos três anos, devido ao arrefecimento do mercado de compra de PC. A companhia, que revelou resultados esta terça-feira à noite, explicou que poderá ter de despedir entre 4 e 6 mil pessoas, o equivalente a cerca de 10% do atual total de 61 mil trabalhadores.

A fabricante de computadores e impressoras explicou que com estes despedimentos e outros processos de transformação tem como objetivo chegar em 2025 a uma poupança de 1,4 mil milhões de dólares. Para fazer estes cortes e outras mudanças, a HP antecipa custos de cerca de mil milhões de dólares. O CEO não espera que haja uma inversão do atual contexto desafiante que a empresa enfrenta, daí a apresentação deste plano de “transformação”. “Achamos que, neste ponto, é prudente não assumir que o mercado se vá transformar ao longo de 2023”, disse Enrique Lores, CEO da HP, citado pelo Wall Street Journal.

Na apresentação de resultados do trimestre, a HP revelou um recuo das receitas de 11,2% em termos homólogos para 14,8 mil milhões de dólares e um prejuízo de 2 milhões de dólares no trimestre, que compara com os 3,1 mil milhões de lucros de há um ano.

Os computadores continuaram a ser a maior fonte de receita da HP, gerando 10,3 mil milhões de dólares no trimestre, mas registando um tombo de 13% das receitas face ao mesmo período do ano passado. Também o segmento de impressoras viu as receitas recuar 7% para 4,5 mil milhões.

