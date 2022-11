"Putin não é bem-vindo." Manifestantes arménios protestam contra visita de Presidente russo, que participa numa cimeira no país

A Arménia é um país que mantém uma relação diplomática amistosa com a Rússia, mas isso não impediu que milhares de manifestantes saíssem à rua para protestar contra a visita oficial do Presidente russo, Vladimir Putin, e do chefe de Estado bielorrusso, Alexander Lukashenko. Os dois estão, esta quarta-feira, em Yerevan, para participar na cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, sigla em inglês).

Os primeiros protestos contra a presença de Vladimir Putin ocorreram já na terça-feira à noite, dia em que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, chegou à Arménia. A manifestação, que tomou conta de várias ruas no centro da capitalah, esp, contou com gritos como “Slava Ukraini [Glória à Ucrânia]” e “Putin não é bem-vindo”. Pelo meio, também se viam várias bandeiras ucranianas, norte-americanas e da União Europeia.

Protests now in Armenia ???????? against Putin ???????? and the Collective Security Treaty Organization (CSTO is +/- Russia’s answer to NATO).

Protestors are opposing the visit of Putin ????????, Lukashenko ????????, and other dictators for tomorrow’s planned CSTO meeting there ????????. pic.twitter.com/5pBEIO9Yq8

