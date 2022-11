Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

No discurso feito durante uma visita em Haltia, na Finlândia, onde fica a Nova Bauhaus Europeia, um projeto que mistura as vertentes ambiental, económica e cultural, uma parte do discurso da líder da Comissão Europeia esteve focado na Ucrânia. Gabando a paisagem finlandesa, já coberta de neve, a presidente da Comissão Europeia, disse que “não conseguia evitar pensar nos amigos ucranianos”.

“O povo ucraniano, devido ao ataque bárbaro e terrorista de Putin a uma infraestrutura civil de um país, tem de enfrentar o inverno que se avizinha sem eletricidade e, em muitos locais, sem água corrente. Devido a ele, bebés, os seus pais e avós estão a gelar no escuro”, declarou Von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia referia-se ao ataque russo à infraestrutura energética da Ucrânia, que deixou várias cidades do país sem eletricidade, numa altura em que o frio já se faz sentir no país. “Condeno fortemente estes atos bárbaros. São crimes de guerra. Mas também sei que os nossos amigos ucranianos vão ultrapassar esta tragédia.”

Durante o discurso, Von der Leyen anunciou que o bloco dos 27 está a preparar um novo pacote de sanções contra a Rússia. “Estamos a trabalhar de forma árdua para atingir a Rússia onde é mais doloroso e transtornar ainda mais a capacidade de financiar a guerra na Ucrânia. Posso anunciar que estamos a trabalhar a toda a velocidade num nono pacote de sanções. Não foram detalhadas quais as novas sanções incluídas neste pacote.

Além disso, Von der Leyen também se mostrou confiante “de que muito em breve será aprovado um teto global de preços ao petróleo russo, com o G7 e outros parceiros relevantes.” “Não vamos descansar até a Ucrânia ter prevalecido sobre Putin e a sua guerra bárbara e sem legitimidade.”

Esta quarta-feira, o Parlamento Europeu designou a Rússia como um “estado patrocinador do terrorismo”. No mesmo dia, o site do Parlamento Europeu foi alvo de um ataque informático.