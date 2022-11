Nas bancadas do Estádio 974, em Doha, no Qatar, a festa começou bem antes do apito inicial da partida. Porventura embalados pelo empate no outro jogo do grupo (entre Uruguai e Coreia do Sul), adeptos portugueses e ganeses mostravam-se expectantes para a partida que opõe as duas Seleções esta tarde. Veja as imagens da festa nas bancadas clicando na fotografia principal deste artigo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR