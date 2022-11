Son Heung-min diferencia-se em qualquer relvado pelas obras de artes que pinta com os pés. Com uma máscara de fazer inveja ao próprio Zorro, a estrela da Coreia do Sul fez-se notar entre os jogadores em campo. Não fosse o acessório pouco habitual e facilmente teria passado despercebido, não por ter jogado mal, mas porque, à volta do avançado do Tottenham, brilharam outros dez sul-coreanos, comandados por Paulo Bento, que foram um ótimo auxílio à maior referência da equipa. Inspirada na máscara quase teatral, a Coreia do Sul não disfarçou que vinha para dar espetáculo, mesmo diante de um Uruguai favorito para o primeiro jogo do grupo H, onde Portugal está inserido.

A seleção celeste não vive apenas da bravura como antes. O trio do meio-campo, Bentancur, Vecino e Fede Valerdede, acrescenta um grande nível técnico ao sangue quente que sempre marca os sul-americanos. O Uruguai teve problemas em perceber em qual das versões devia apostar e, por isso, não entrou bem. A Coreia do Sul (34′) teve uma ótima ocasião no coração da área por intermédio de Hwang Ui-jo. O Uruguai começou a conseguir conter o ímpeto inicial da congénere asiática. José María Giménez ia enviando bolas longas da esquerda para a direita e o sul-coreanos demonstravam dificuldade em controlar o espaço aéreo. Depois de muito insistir, com relativo sucesso, nessa estratégia, os uruguaios conquistaram um canto, onde Godín cabeceou ao poste (43′).

A partir daí, as duas seleções foram alternando o domínio num jogo que se mostrou aberto e com as equipas a pensarem em atacar. Darwin Núñez tentou aplicar mudanças de ritmo que lhe permitissem esgueirar-se rumo ao golo. Numa delas (81′), colocou a bola a jeito do pé direito e rematou. A tentativa passou perto, mas não tanto como a bola no poste de Fede Valverde (90′), após um remate de fora de área. Não fosse a segunda tão tarde e à terceira podia ter sido de vez. O 0-0 ficou carimbado naquele poste.

A pérola

Fede Valverde é um dos jogadores em melhor forma. Prolongou o momento positivo na estreia em Mundiais. A atuar como homem mais adiantado do meio-campo, ajudou também a defender. Por pouco não desfez o nulo em cima do minuto noventa.

O joker

Não era expectável que Diego Godín, devido à veterania que os 37 anos lhe concedem, fosse titular. A lesão de Ronald Araújo alterou as contas ao selecionador, Diego Alonso, na hora de escolher os titulares, impedindo a equipa de rejuvenescer o posto de defesa-central. O jogador do Sporting Coates, que também desempenha a posição, ficou no banco de suplentes. No fim de tudo, Godín ajudou a manter a baliza inviolável.

A sentença

Portugal vê dois adversários diretos a perderem pontos no mesmo jogo. A seleção das quinas tem oportunidade de, se vencer o Gana, isolar-se desde já no topo do grupo H. Uruguai e Coreia do Sul têm ainda muito por decidir.

A mentira

A Ásia não é um mundo à parte do futebol. Japão e Arábia Saudita venceram Alemanha e Argentina, respetivamente. A Coreia do Sul apresentou-se num patamar bastante bom e com legítimas aspirações a seguir em frente.