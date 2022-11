Danilo, Rúben Neves e João Félix no onze, Pepe, William e Rafael Leão no banco. Fernando Santos proporcionou algumas surpresas ao escolher os 11 titulares para a estreia da Seleção Nacional no Mundial do Qatar — e as apostas compensaram, já que Portugal venceu o Gana e está na liderança isolada do Grupo H.

Ainda assim, entre o que manteve e o que mudou, o selecionador nacional pode reformular toda a estratégia nos encontros contra o Uruguai e a Coreia do Sul: com Diogo Dalot, face às fragilidades demonstradas por João Cancelo, a partir na pole-position para agarrar a titularidade na direita da defesa portuguesa.

O que Fernando Santos manteve

Otávio no meio-campo

