“Não há impossíveis”. A frase pertence a uma mensagem publicada pelo capitão de Portugal Cristiano Ronaldo, horas antes da seleção nacional se estrear no Campeonato do Mundo do Qatar. Uma maneira do agora ex-jogador do Manchester United demonstrar que acredita que esta “aventura”, que deseja “longa e repleta de sucessos”, pode acabar com a conquista do primeiro título de campeão do mundo sénior masculino de Portugal.

“Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força, Portugal!”, escreveu CR7 na sua conta no Instagram.

Na mesma rede social, vários outros jogadores da equipa das “quinas” deixaram mensagens de motivação, apelos à unidade e demonstrações de esperança.