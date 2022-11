Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo registaram 3,062 milhões de passageiros entre janeiro e setembro de 2022, indicou esta sexta-feira a Direção Regional de Estatística (DREM), esclarecendo tratar-se de um acréscimo homólogo de 134%.

Já no terceiro trimestre deste ano, o movimento de passageiros nos dois aeroportos da região foi na ordem dos 1,288 milhões, o que corresponde a uma variação homóloga positiva de 49,2%.

No que diz respeito à carga aérea, a DREM informa que se registou um “ligeiro decréscimo de 0,9%” no terceiro trimestre, indicando que as mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 14,1% (+10,7% face ao 3.º trimestre de 2019), mas as mercadorias carregadas reduziram em 24,8% (-42,5% relativamente ao mesmo período de 2019).

Em relação aos transportes marítimos, a autoridade regional assinala a entrada, nos primeiros nove meses de 2022, de 193 navios de cruzeiro nos portos da região (apenas cinco no período homólogo).

“Se comparado com o mesmo período do último ano pré-pandemia (2019), foram mais 28 navios que fizeram escala nos portos da região”, refere, esclarecendo que, apesar desta tendência positiva no número de escalas, o número de passageiros em trânsito (190.262) é pouco mais de metade (54,6%) dos contabilizados em idêntico período de 2019.

Nos primeiros nove meses deste ano, o Porto do Funchal recebeu 187.712 passageiros em trânsito, a larga maioria (89,2%) constituída por europeus, sendo as nacionalidades predominantes a alemã (40,6% do total; -49,4% do que no mesmo período de 2019), a britânica (39,6% do total; -26,5% do que no período homólogo de 2019), a italiana (2,3% do total; -63,7% do que nos primeiros nove meses de 2019), a francesa (1,1% do total; -71,5% do que que no mesmo período de 2019) e a austríaca (quota de 0,9%; -69,9% do que no período homólogo de 2019).

De acordo com a DREM, na linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros, no terceiro trimestre deste ano, aumentou 8,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021, sendo também superior aos valores de 2019 (+4,3%).

Em termos acumulados, nos primeiros nove meses, o número de passageiros transportados foi de 268,5 mil, valor acima ao registado no mesmo período do ano anterior (+36,7%; -8,4% face a idêntico período de 2019).

Em relação ao movimento de mercadorias, a variação foi positiva no terceiro trimestre de 2022 face ao ano precedente (+9,2%).

Por outro lado, de janeiro a setembro deste ano, registou-se a entrada de 1.693 embarcações de recreio nas marinas da região, representando um acréscimo de 37,8% em comparação com o período homólogo, sendo que se contabilizaram 3.328 tripulantes e passageiros, +44,4% do que em igual período do ano passado.