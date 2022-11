Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

– Sou um jornalista que acaba de começar e não tenho mesmo nenhuma pergunta, só queria demonstrar a admiração que tenho por si [Louis van Gaal] desde os três anos…

– Só quero ir dar um grande abraço porque percebi que aquilo que disseste foi sentido e não costuma acontecer assim tantas vezes…

E deu mesmo, depois da conferência de imprensa. A vida foi pregando algumas partidas ao treinador que já estava na reforma quando aceitou um regresso à seleção dos Países Baixos que ninguém parecia querer mas nem isso lhe retirou a boa disposição (pelo contrário, até aumentou), como também já se tinha visto numa tirada menos “apropriada” à frente de todos em conversa com mulher num treino. O humor está em altas, é um facto, mas isso era também uma prova de confiança numa equipa que prolongou o número de encontros sem derrotas no tempo regulamentar de Van Gaal para mais de 30. A vitória frente ao Senegal veio reforçar ainda mais essa série. Problema? Baixando os níveis, baixam as hipóteses de ganhar um qualquer jogo de futebol. Foi isso que aconteceu com o Equador, foi isso que o Equador soube aproveitar. E se os Países Baixos passaram da versão felino a Garfield após o golo de Gapko (de novo o melhor da equipa), os sul-americanos preferiram a versão ratinho trabalhador que foi de Plata mas podia ter acabado de ouro se o remate do antigo extremo do Sporting não tivesse batido com estrondo na trave da baliza de Noppert.

O encontro começou praticamente com o golo inaugural dos Países Baixos, tendo outra vez Gpako como o principal protagonista com um remate de pé esquerdo de tal forma forte e colocado que enrolou na rede na sequência de uma recuperação de bola de Klaasen sem zonas adiantadas (6′). No entanto, a jogar de forma mais lenta e previsível do que aconteceu por exemplo no segundo tempo contra o Senegal, a Laranja nem precisou ser espremida para mostrar que pouco ou nenhum sumo trazia, passando a parte da superioridade anímica para um Equador que com o passar do tempo foi acreditando que podia arriscar mais, podia subir mais e podia recuperar da desvantagem no marcador, algo que só não aconteceu antes do intervalo porque Noppert travou um remate de Enner Valencia após movimento da esquerda para o meio (32′) e porque o lance em que Estupiñan marcou após canto acabou anulado por posição irregular (45+3′).

