É a “vingança” daqueles que perderam. Para o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os repetidos ataques russos contra as infraestruturas civis e energéticas na Ucrânia são uma resposta à saída russa da cidade de Kherson, no início do mês.

“Não sabem como lutar. A única coisa que ainda podem fazer é aterrorizar”, afirmou no habitual discurso. Durante o dia chegaram-lhe relatórios sobre os novos ataques russos em Kherson e em várias regiões ucranianas.

Este terror começou imediatamente depois do exército russo ter sido forçado a fugir da região de Kherson. Esta é a vingança daqueles que perderam”, sublinhou.

Esta quinta-feira marca os nove meses desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. O dia ficou marcado por novos ataques russos e pela continuação do trabalho de restauração de serviços básicos, como comunicação, eletricidade, água e aquecimento. “A Rússia quer que os ucranianos fiquem sem luz e aquecimento … Os terroristas querem isolar-nos uns dos outros“, denunciou.

Apesar dos contínuos bombardeamentos, Zelensky considera que o espírito ucraniano não vai esmorecer: “Suportámos nove meses da invasão de grande escala e a Rússia não arranjou maneira de nos quebrar. E não vai encontrá-la”.

Numa entrevista esta quinta-feira ao Financial Times, o líder ucraniano já tinha garantido que vão resistir à estratégia russa de atacar as infraestruturas energéticas do país. Sobre a possbilidade de negociações, Zelensky acredita que o campo de batalha é o caminho quando não há diplomacia e que não vai existir uma resolução duradoura do conflito enquanto as forças russas não saírem do território ucraniano.