Confirmou-se o pior cenário para o Brasil: Neymar e Danilo estão lesionados e vão falhar o que resta da fase de grupos do Mundial do Qatar. Depois de ambos terem saído com dificuldades físicas da partida desta quinta-feira, contra a Sérvia, o departamento médico confirmou que os dois jogadores não estarão aptos para defrontar a Suíça na segunda-feira — com a Folha de S. Paulo a garantir que também não vão marcar presença na última jornada, com os Camarões, regressando apenas nos oitavos de final em caso de apuramento.

“Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram tratamento ontem imediatamente após o nosso jogo. Hoje pela manhã foram reavaliados e, conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física hoje. Achámos importante importante fazer o exame de imagem, uma ressonância magnética, para que tivéssemos mais dados sobre a evolução dos dois jogadores”, explicou Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira, que detalhou as lesões dos dois atletas.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, em conjunto com um pequeno edema ósseo, e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento, é muito importante termos muita calma, tranquilidade. Esta avaliação será diária para que tenhamos toda a informação e tomarmos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo mas eles permanecem em tratamento com o objetivo de tentar recuperar a tempo da competição”, acrescentou.

Esta quinta-feira, na vitória do Brasil frente à Sérvia com dois golos de Richarlison, Neymar queixou-se de dores no tornozelo direito e acabou substituído por Antony, saindo do relvado em lágrimas e recolhendo aos balneários a coxear. Danilo, por outro lado, acabou por completar os 90 minutos, ainda que visivelmente limitado fisicamente. A seleção brasileira defronta a Suíça já na próxima segunda-feira, encerrando depois a fase de grupos na sexta-feira contra os Camarões.