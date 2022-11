O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) exigiu esta quinta-feira que o reposicionamento dos enfermeiros no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB) seja feito com retroativos a 2018.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Sindepor explicou que reuniu com responsáveis do CHUCB para apresentar a reivindicação, tendo obtido a resposta de que aquela organização hospitalar fará o que for determinado pela tutela.

De acordo com a estrutura sindical, deste modo existe “o risco de os enfermeiros receberem apenas retroativos a janeiro de 2022”.

“Defendemos o pagamento de retroativos a 2018 no recente processo negocial com o Governo e continuamos a lutar pelo mesmo, seja no CHUCB, seja em qualquer outra instituição do SNS”, garantiu Nuno Couceiro, coordenador da região Centro do Sindepor, citado na nota de imprensa.

O sindicato salientou que a questão é “ainda mais incompreensível”, porque na Unidade Local de Saúde da Guarda (ULSG) se optou pela contagem de pontos para os enfermeiros que transitaram para o primeiro nível de remuneração em 2011, 2012, 2013 e 2015, e que esses pontos “originaram progressões de carreira com pagamento de retroativos a partir de 2018”.

O Sindepor assumiu que no caso do CHUCB também houve contagem de pontos para os enfermeiros que transitaram para o primeiro nível de remuneração em 2011, 2012, 2013 e 2015, mas garantiu que “o reposicionamento está por fazer” e que também não houve pagamento de retroativos.

“A injustiça é ainda maior quando sabemos que, na mesma região, dentro do mesmo SNS, os enfermeiros da Guarda foram reposicionados e o pagamento de retroativos foi o devido”, acrescentou Nuno Couceiro.

Citado na nota, Nuno Couceiro salientou que ninguém compreende “este SNS a várias velocidades, que trata os enfermeiros conforme cada conselho de administração muito bem entende”.

O CHUCB tem sede na Covilhã e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão, abrangendo ainda a área do concelho de Belmonte, no distrito de Castelo Branco.