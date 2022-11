A entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) revelou esta sexta-feira que “The Majestic Adventures of Ofelia de Sousa” arrecadou o título de Melhor Filme de Turismo do Mundo, na categoria Produtos Turísticos, no World’s Tourism Film Awards.

Esta competição de filmes de turismo à escala mundial, promovida pelo International Committee of Tourism Film Festivals (CIFFT), decorreu na quinta-feira, em Valência, Espanha.

“The Majestic Adventures of Ofelia de Sousa”, filme promocional da TPNP, “arrecadou o título de World’s Best Tourism Film (Melhor Filme de Turismo do Mundo), na categoria Tourism Products (Produtos Turísticos)”, informou a entidade regional, em comunicado.

“É o corolário de um trabalho incrível de posicionamento da região, que nos permitiu aumentar a nossa notoriedade e posicionamento. É uma honra vencermos um prémio que nunca tinha sido conquistado por Portugal“, considera o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, citado no comunicado.

A cerimónia da 34.ª edição dos World’s Tourism Film Awards decorreu na quinta-feira, tendo sido distinguidos os vencedores das categorias Cities (Cidades), Regions (Regiões), Countries (Países), Services (Serviços) e Tourism Products (Produtos Turísticos).

Luís Pedro Martins esteve presente no evento para receber o prémio desta última categoria.

“Esta vitória é mais um incentivo para todos os parceiros do Porto e Norte que, após dois duros anos, com o seu esforço, permitiram o regresso fulminante do setor a valores pré-pandemia“, referiu.

De acordo com a TPNP, o filme “The Majestic Adventures of Ofelia de Sousa” teve a melhor pontuação entre todas as categorias a concurso, tendo ficado em primeiro lugar neste ‘ranking’ “graças aos pontos conquistados na sequência dos prémios recebidos nos 10 festivais que compõem o circuito mundial do CIFFT”.

O filme português concorreu com 34 outros filmes promocionais estrangeiros.

Para Luís Pedro Martins, “os prémios conquistados pelo filme “Ofélia de Souza” comprovam a aposta feita numa comunicação muito disruptiva, criativa, original e de certa forma arriscada, no segmento de Turismo de Negócios, no qual a região tem um potencial muito elevado quer pela qualidade dos espaços aqui existentes, quer pela oferta existente na vertente social no pré e pós-eventos”.

O presidente da entidade regional de turismo explica que “só este ano já foi possível captar mais de uma centena de eventos, como o M&I Forum (Porto), a AITO Overseas Conference (Braga), o Wordcamp Europe (Porto), contribuindo para trazer ao Porto e ao Norte mais de 32 mil pessoas”.

Estreado em outubro de 2021, o filme, com cerca de três minutos de duração, “tem como estrela principal Ofelia de Souza, uma experiente e extravagante organizadora de eventos e epicurista de 72 anos, que fielmente acompanhada dos seus assistentes (‘Ofelier’ e ‘Ofeliette’), partilha dicas e segredos para escolher e aproveitar um dos melhores destinos de turismo de negócios do mundo”.

O percurso deste filme começou em março, no Japan World’s Tourism Film Festival, onde conquistou o Grand Prix do festival e o primeiro lugar na categoria Tourism Products.

Seguiram-se as vitórias no New York Festivals TV & Film Awards, em abril, onde conquistou o Gold Trophy, na categoria Corporate Image – Tourism, e em Cape Town, no International Tourism Film Festival Africa, em maio, onde recebeu o Grand Prix, na categoria Tourism International e o Gold Award em Tourism Products.

Em setembro, o filme foi um dos vencedores do Terres Travel Festival, em Barcelona, tendo recebido o Gold Award na categoria Tourism Products – MICE, e, em outubro, foi premiado nos festivais Zagreb TourFilm Festival, Cannes Corporate Media & TV Awards e ART&TUR – International Tourism Film Festival.

Em Zagreb, o filme levou para casa o prémio de Best Event Film; em Cannes o Gold Trophy na categoria Tourism Products, e, por fim, em Ourém, foi o mais premiado do festival, tendo conquistado o Grand Prix na competição nacional e internacional, o prémio Best Promotional Film ART&TUR 2022 e o primeiro lugar na categoria MICE, também na competição nacional e internacional.

Já no Amorgos Tourism Film Festival, o festival grego que fechou o circuito do CIFFT, o filme promocional da TPNP conquistou ainda o segundo prémio na categoria Tourism Products.

“O trabalho foi muito meritório e os resultados já têm reflexos nos índices de procura da região, tendo fechado o ano com um recorde absoluto de turistas”, sublinha Luís Pedro Martins, acrescentando que, “em 2019, foram contabilizadas quase 11 milhões de dormidas na região, num registo que patenteia um crescimento histórico de 9,7%, o maior a nível nacional”.

“Só entre janeiro e setembro, já ultrapassámos o número de hóspedes de 2019, em 2,4%. E, mesmo em termos de dormidas, tendo em conta que nos primeiros três meses de 2022 o número de turistas no país ainda era muito reduzido, devido às restrições impostas pela pandemia, os dados são muito animadores. Comparando o acumulado entre janeiro e setembro, estamos também à frente de 2019, com mais 6,1% de dormidas”, concluiu.