Não é por acaso que a plataforma Salesforce lidera praticamente todos os mercados em que atua. A sua equipa altamente especializada, com um conhecimento profundo sobre o mundo empresarial, permite criar soluções inovadoras para as mais diversas necessidades de gestão e CRM. Por outro lado, a estreita relação com o cliente é, por si, um motor para a criação de novas funcionalidades e atualizações.

Empresa e consumidor, uma relação estreita

O e-commerce continua a crescer, o que representa novas oportunidades todos os dias. Mas este crescimento, por outro lado, também traz novos desafios, como a frequência e o momento em que um anúncio deve aparecer ao mesmo utilizador. Por exemplo: se sabemos identificar que determinada pessoa procura um certo produto, temos de saber quando esta já o comprou e conseguir que o mesmo anúncio deixe de aparecer na sua navegação. Sob pena de desgastarmos a imagem e, pior ainda, de fazermos um investimento inútil. É aqui que as soluções de integração de plataformas Salesforce se tornam indispensáveis. Até porque, na era da personalização em que vivemos, o consumidor espera que a marca o conheça a ponto de saber o que procura agora. Pouco importa que saiba o que ele já tem.

Diz-me onde andas e dir-te-ei quem és

O consumidor pode estar em qualquer plataforma. Aliás, pode estar em quase todas ao mesmo tempo pois os dispositivos que utiliza são os mesmos em trabalho ou lazer. A omnicanalidade Salesforce pode integrar todos os dados de todas as plataformas gerados pelo mesmo consumidor. Transforma, assim, estas informações em empatia, abrindo o caminho para um relacionamento saudável multiplataforma e omnicanal. Quer melhor? Então continue a ler este artigo para conhecer mais superpoderes Salesforce e nao perca o resumo final.

Sei quem és

O que sabe sobre o seu cliente? Ainda acredita que os hábitos de consumo são estáveis? Hoje, tudo muda a uma velocidade estonteante e é preciso estar sempre a par do que o consumidor deseja e procura. Ter uma visão 360º do cliente, conhecer o seu percurso e as tendências é fulcral para o sucesso de uma empresa ou marca. E esta é mais uma possibilidade que a Salesforce oferece, ao colocar o cliente no centro do negócio e não como transação. Só assim se poderá personalizar uma venda, fazer um cliente feliz e assegurar a sua fidelização.

Superpoderes existem?

Até agora, este artigo falou-lhe nos superpoderes que a Salesforce é capaz de criar na sua empresa e oferecer à sua equipa. E a aplicação prática destes superpoderes deve acontecer da forma mais simples e orgânica possível, chegando a tornar-se parte da cultura empresarial. O impacto que estes superpoderes podem fazer pelo potencial de uma empresa foi explicado e demonstrado no Salesforce Day, que teve lugar em Lisboa no passado mês de abril, cujos pontos altos pode rever através deste link. E que, em resumo, são:

Empatia: o superpoder de conhecer o cliente, saber o que ele procura e relacionar-se com ele de forma próxima, proporcionando-lhe experiências de compra agradáveis;

Personalização: a capacidade de fazer com que o cliente se sinta parte integrante da empresa ou da marca;

Fidelização: a gratificante tarefa de manter o cliente ativo;

Omincanalidade: dá-lhe a vantagem de integrar a informação multicanal para tornar coerente o relacionamento com o cliente em todos os canais e ambientes;

Clarividência: como o nome indica, este é o superpoder que lhe dá a clareza de perceber o que é importante para o cliente e para o negócio.

Transformação digital e sustentável

Em poucas palavras, a plataforma Salesforce pode acelerar a transformação digital da sua empresa a diversos níveis: do Service Cloud, Commerce Cloud, Marketing Cloud à eficácia das equipas. Tudo isto, sendo neutra em carbono e soluções amigas do ambiente, simplificando processos tradicionalmente complicados.

Como dissemos no início deste texto, não é por acaso que esta plataforma lidera praticamente todos os mercados em que atua. As suas soluções permitem a excelência do Customer Relationship Management (CRM) on e offline, sendo possível, inclusivamente, a criação de ferramentas personalizadas, focadas na otimização da experiência do utilizador e na produtividade das empresas. Tudo isto de forma sustentável e fiel aos compromissos e valores que defende: Confiança, tanto na relação com o cliente como na comunicação com todos os stakeholders; Sucesso do Cliente, do qual depende o sucesso da própria Salesforce, que visa ser o trusted advisor em matéria de transformação digital; Inovação, com a atualização, 4 vezes por ano, de todos os seus produtos, o que permite fornecer a tecnologia mais recente e o mindset mais adequado à disruptividade dos sistemas; Igualdade, um valor inegociável para a Salesforce, para quem uma cultura de igualdade é não apenas o mais correto como o mais inteligente a fazer. Porque lhe permite inovar, construir ligações profundas com o cliente e, em suma, ser uma empresa melhor; e Sustentabilidade.

A Salesforce considera que os negócios são a melhor plataforma para a mudança e empenha-se não só em fazer bem aquilo que é o seu core business, mas também em fazer o bem. Compromete-se com a comunidade, com as agendas para o desenvolvimento sustentável e desenvolveu o modelo 1-1-1, que a faz doar 1% dos seus produtos, 1% da sua equidade e 1% do seu tempo. Desde a sua criação, a Salesforce doou mais de 500 milhões de dólares em produtos a mais de 55 mil instituições, os seus colaboradores ofereceram acima de 7 milhões de horas de voluntariado e, no âmbito de ações ambientais nos últimos dois anos, a empresa é responsável pela plantação de 43 milhões de árvores. E, talvez ainda mais significativo, desde que o 1-1-1 foi lançado, mais de 50 mil empresas já o replicaram. Em julho passado, durante o Innovation Day, Denis Terrien, CEO Europeu da Salesforce, teve oportunidade de explicar a fundo todos estes aspetos e valores. Pode ver aqui.

