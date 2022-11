Centenas de ovelhas caminham num círculo quase perfeito sem interrupção há duas semanas. De acordo com o jornal Metro, os animais estão numa quinta na Mongólia e a dona da propriedade, Senhora Miao, afirma que o comportamento começou no dia 4 de novembro – primeiro com algumas ovelhas, sendo que depois as restantes se juntaram.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK — People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022

O motivo desta ação é um “mistério”, mas o jornal chinês “People’s Daily” revela que as ovelhas estão saudáveis. O que também permanece uma incógnita é se os animais pararam para beber, comer e dormir.

Várias teorias para justificar este comportamento contínuo têm sido partilhadas nas redes sociais. Uma delas defende que as ovelhas podem estar com uma doença bacteriana chamada listeriose que pode inflamar um lado do cérebro, fazendo com que os animais se comportem de forma estranha. Outra é a de que a ação é uma forma de se protegerem dos predadores.

Uma possível explicação foi divulgada pelo diretor do Departamento de Agricultura da Hartpury University, Matt Bell, citada pela Newsweek. “Os animais quando ficam no curral por longos períodos podem começar a adotar comportamentos ou movimentos repetidos devido à frustração de estarem presos. Isto não é bom”, refere o professor.

À medida que as ovelhas andam no sentido do ponteiro do relógio, segundos, horas e dias vão passando.