A lógica continuava a ser estranha: sexta-feira, 20h45, dia de fase de grupos do Campeonato do Mundo e também de Taça da Liga. O FC Porto recebia o Mafra pouco mais de duas semanas depois de o ter vencido para a Taça de Portugal e procurava entrar com o pé direito numa competição que nunca conquistou. Um dado que Sérgio Conceição não queria que se tornasse um fantasma.

“Temos de ser mais competentes do que o que fomos no passado para vencer esta competição. Agora, não podemos andar aqui a entrar nas superstições, porque ainda não ganhámos, porque o título está amaldiçoado… Não, o que está amaldiçoado deixa de estar quando há muito trabalho e foco no que se faz. Por isso, acredito no trabalho dos jogadores e estou confiante para começar a prova”, disse o treinador dos dragões na antevisão da partida.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Mafra, 2-2 Fase de grupos da Taça da Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) FC Porto: Cláudio Ramos, Rodrigo Conceição (João Mário, 45′), Fábio Cardoso, Marcano, Wendell (Wendel Silva, 87′), Pepê, Bruno Costa (Danny Loader, 45′), Uribe, Galeno, André Franco (Bernardo Folha, 78′), Toni Martínez Suplentes não utilizados: Samuel Portugal, David Carmo, Wilson Manafá, Gonçalo Borges, Abraham Marcus Treinador: Sérgio Conceição Mafra: Samu, Pedro Pacheco, Ousmane Diomande, Pedro Barcelos, Ença Fati (João Goulart, 73′), Leandrinho (Mattheus Oliveira, 61′), Léo Cordeiro (Pité, 82′), Gui Ferreira (Edwin Banguera, 73′), Pedro Lucas (Bility, 82′), Lucas Silva, Diogo Almeida Suplentes não utilizados: Renan, Rodrigo Gui, Diga, Obule Moses Treinador: Ricardo Sousa Golos: Ença Fati (16′), Gui Ferreira (gp, 42′), Pepê (48′), Toni Martínez (70′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Uribe (26′), a Diogo Almeida (30′), a Gui Ferreira (44′), a Pedro Pacheco (73′), a Pepê (78′), a Samu (80′), a Mattheus Oliveira (84′ e 89′), a Pedro Barcelos (84′), a Edwin Banguera (90+2′); cartão vermelho por acumulação a Mattheus Oliveira (89′)

Na verdade, maldições à parte, este era o primeiro jogo do FC Porto em praticamente duas semanas, desde que todas as competições pararam para o Mundial do Qatar. Os dragões voltavam a competição na fase de grupos da Taça da Liga e iam à procura não só do apuramento para a final four como também da conquista do título — uma medalha no peito que ainda escapava tanto a Conceição como ao próprio clube.

