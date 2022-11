O PSD aproximou-se do PS e, segundo uma sondagem da Intercampus, as intenções de voto em Luís Montenegro ficam apenas dois pontos percentuais abaixo de António Costa. De acordo com a mesma sondagem, aliás, se as eleições fossem hoje os partidos da direita reuniriam mais votos do que os partidos de esquerda, sobretudo graças à subida do Chega.

Os dados da sondagem da Intercampus, feita para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios, indicam que o PS de António Costa continua na frente das intenções de voto, com 24,2% – porém, perdeu mais de quatro pontos percentuais entre o barómetro de outubro e de novembro. O PSD também desceu, quase três pontos percentuais, mas o resultado é que os dois maiores partidos ficam mais próximos. Recorde-se que a diferença entre os dois era de 15 pontos em julho.

O estudo de opinião, feito entre os dias 15 e 20 de novembro, revela, também, que os partidos da direita passaram a reunir mais intenções de voto do que os partidos da esquerda: 41,4% contra 40,3% dos partidos de esquerda. Para esse resultado foi decisiva a subida de 2,2% do Chega, que aparece como terceira força política com 11,4% das intenções de voto. Em sentido contrário, a Iniciativa Liberal baixou de 7,3% para 6,7% nas intenções de voto, após ter sido anunciada a saída de João Cotrim de Figueiredo da liderança.

Já na esquerda, no mês em que Jerónimo de Sousa saiu da liderança do PCP, o partido sobe quase três pontos percentuais nas intenções de voto, de 2,6% para 5,4%. O Bloco de Esquerda estagnou nos 6,1%.