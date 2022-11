Enviado especial do Observador em Doha, no Qatar

Num Mundial não há propriamente aquele conceito do clube favorito. Melhor, pode haver mas para aqueles que não têm a sua equipa no Qatar e que quase por instinto escolhem uma outra para apoiar. De resto, não há grandes dúvidas (salvo raros exceções): trabalho à parte, torce-se pelos nossos. Ainda assim, por variados motivos, há sempre margem para outras simpatias que não a nossa. Esta noite, no palco que vai receber a final da competição, cruzavam-se duas que é inevitável puxarem pela parte mais sentimentalista que todos temos. Do lado da Argentina, é impossível passar ao lado de uma paixão de futebol que se confunde com a maneira de ser, dos adeptos que vieram sem bilhete e de manhã já estavam à porta do Media Ticketing em busca de um qualquer milagre aos hinchas em romaria no metro. Da parte do México, também forte ao nível do barulho, é impossível passar ao lado da devoção dos adeptos à sua El Tri e ao jogo em si, com uma presença maior em alguns encontros do que as próprias formações que estão dentro de campo.

Nas casas de apostas, eram as duas com mais probabilidades de passar à próxima fase; na realidade, e depois do triunfo da Polónia frente à Arábia Saudita, quem perdesse estava fora (ou quase) do Mundial. E havia de forma incontornável duas figuras a marcar a partida. Uma incontornável e com lugar cativo em tudo onde esteja e participe chamado Lionel Messi. Outro em função do contexto e do trajeto que fez até este Mundial de seu nome Tata Martino. O técnico que já não é propriamente muito adorado entre os mexicanos a não ser que consiga o tal “quinto jogo” que é o mote de um dos cânticos dos adeptos (ou seja, atingir os quartos) ia ter pela frente um de dois cenários: afastar a “sua” Argentina ou colocar-se a jeito de ser afastado do “seu” México. E tudo isso teria implicações no número 10, antigo discípulo na seleção e no Barça.

Numa fase em que se assinalam os dois anos da morte de Diego Armando Maradona, os adeptos argentinos pediam aquela mãozinha do seu Deus lá em cima para prolongar aquela que é última volta de Messi neste carrossel do futebol ao mais alto nível na seleção. Antes do Mundial, os devotos da Albiceleste não tinham um qualquer outro capítulo bíblico que não fosse o fim do 10 em ombros pelos companheiros a cumprir aquilo que ainda lhe falta 40 anos depois do primeiro Campeonato do Mundo em que El Pibe participou; a seguir ao autêntico descalabro na segunda parte do encontro com a Arábia Saudita, todos desceram à terra percebendo que não há fé que valha quando a atitude, o compromisso e a entrega ficam abaixo do opositor (neste caso extensível às bancadas onde os Falcões Verdes foram também arrasadores). “Esperemos que possamos brindar esta data com uma alegria para que nos veja desde o céu”, resumira Scaloni.

