O jogador do Benfica Enzo Fernández foi um dos grandes destaques da vitória por 2-0 da Argentina, este sábado, frente ao México em jogo a contar para a segunda jornada do grupo C do Campeonato do Mundo do Qatar. Uma partida de vital importância para a “alviceleste”, que seria eliminada em caso de derrota.

No estádio Lusail com um ambiente digno de uma final de um Mundial, o primeiro a marcar foi o inevitável Lionel Messi, aos 24 minutos. Cerca de 20 minutos depois, o capitão argentino assistiu o médio do Benfica que, com um remate em arco ao segundo poste, fechou o resultado.

O médio de 21 anos, que saiu do banco de suplentes aos 57 minutos, recebeu um forte abraço de Messi e não escondeu a emoção do momento, sendo efusivamente saudado pelos colegas, como pode ver na fotogaleria acima.

Após esta partida, os sul-americanos, campeões em 1978 e 1986, subiram ao segundo lugar, com três pontos, a um da líder Polónia e com os mesmos três dos asiáticos, derrotados por 2-0 pelos polacos, enquanto os mexicanos são últimos, com um.