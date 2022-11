Desde o Mundial de 2002 — com a exceção do Campeonato do Mundo da Alemanha — que todos os campeões do mundo caiem na fase de grupos ou, melhor, caíam. A maldição (quase) começou nesse já longínquo certame asiático e, precisamente, com a seleção gaulesa, campeã mundial em 1998. Mais coincidências? Foi a Dinamarca que empurrou França para o escândalo depois de ter tocado o topo da montanha. Mas passaram 20 anos, suficientes para acabar com maldições. Estes campeões do mundo não são supersticiosos.

Didier Deschamps já sabia que tinha de repetir o fim da ala esquerda francesa que venceu a Austrália na primeira jornada do Grupo D e, face à lesão de Lucas Hernández, o irmão Theo tinha de ser titular. Mas o selecionador francês foi mais longe e quase remodelou a defesa com mais duas trocas: as saídas de Pavard e Konaté e as entradas de Jules Koundé e Raphael Varane.

O jogo teve um início mais fulgurante dos nórdicos que entraram com mudanças em todos os setores. mas com os franceses a equilibrarem rapidamente a partida. A primeira grande oportunidade surgiu aos 21 minutos, com Adrien Rabiot a responder bem, de cabeça, a um bom cruzamento de Ousmane Dembelé, mas Kasper Schmeichel respondeu melhor e voou para impedir um golo anunciado.

O primeiro remate da Dinamarca no jogo apareceu aos 36 minutos, com Cornelius a atirar para a malha lateral de Lloris. Numa primeira metade em que vimos Ousmane Dembelé a preencher toda a faixa direita do ataque (e defesa!) da equipa francesa, foi do jogador do Barça que nasceu a última oportunidade dos gauleses. Um bom trabalho na direita com um cruzamento rasteiro bem metido para Mbappé que, na marca da grande penalidade, com tempo e espaço, atirou aos contentores do Estádio 974. Ao intervalo, o desfecho foi o mesmo dos últimos sete jogos entre as duas seleções em Mundiais: zero golos.

