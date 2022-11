Dos 35 detidos numa megaoperação da Polícia Judiciária por suspeita de tráfico humano numa rede que explorava imigrantes no Alentejo, 28 ficaram em prisão preventiva, três em prisão domiciliária e quatro sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência, confirmou o advogado de defesa Pedro Proença.

Das pessoas que ficam sujeitas à medida de coação de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, uma é a solicitadora que trabalhava na vila alentejana de Cuba e que alegadamente teria como funções a falsificação de documentos e criação de empresas fantasma com quem eram celebrados os contratos de trabalho. As buscas da Polícia Judiciária, na quarta-feira, terão começado precisamente no escritório da solicitadora e, ainda, nos alojamentos onde os trabalhadores estrangeiros estavam alojados.

Em declarações aos jornalistas, Pedro Proença afirmou que a prisão preventiva foi decretada aos estrangeiros que estão foram detidos, uma vez que no entendimento do juiz Carlos Alexandre há “perigo de fuga.”

“Os indícios que existem não são suficientes de forma a justificar a aplicação da medida de coação mais gravosa. Há condições para que algum destes arguidos encarem com otimismo a possibilidade de alteração da medida de coação nos próximos tempos”, afirmou Pedro Proença.

A PJ tinha anunciado em comunicado a Unidade Nacional Contraterrorismo realizou “uma vasta operação policial” em várias cidades e freguesias da região do Baixo Alentejo. Foram cumpridos 65 mandados de busca e detidas 35 pessoas. Os suspeitos têm entre 22 e 58 anos, alguns de nacionalidade estrangeira, outros portuguesa. E “integram uma estrutura criminosa dedicada à exploração do trabalho de cidadãos imigrantes, na sua maioria, aliciados nos seus países de origem, tais como, Roménia, Moldávia, Índia, Senegal, Paquistão, Marrocos, Argélia, entre outros, para virem trabalhar em explorações agrícolas naquela região do nosso país”.

A operação da PJ, que envolveu mais de 400 elementos e 60 buscas do DIAP de Lisboa, desfez uma rede de tráfico humano sediada em Beja. As vítimas eram muitas vezes abordadas nos países de origem e convidadas a virem para Portugal, onde lhes esperaria um salário, boas condições de trabalho e alojamento.

A realidade, no entanto, era outra: segundo a CNN Portugal, os supostos empregadores ficavam com os salários das vítimas, afirmando que tinham uma dívida de milhares de euros com a empresa por causa dos gastos com a viagem para Portugal e com o alojamento. Os trabalhadores tinham pouco tempo de descanso, eram submetidos a trabalhos pesados e ameaçados com violência física — contra eles e contra as famílias.