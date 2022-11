Três homens ficaram feridos, um deles com gravidade, devido a queimaduras, na sequência de um incêndio que deflagrou este sábado de madrugada numa habitação, em São Matias, no concelho de Beja, informou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o fogo urbano, para o qual foi dado o alerta às autoridades às 1h57, ocorreu numa casa situada na rua Pedro António Nunes, naquela povoação.

Os três homens têm nacionalidade moldava foram transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, adiantou, referindo que o ferido grave sofreu queimaduras de 3.º grau.

Segundo a mesma fonte, quando os bombeiros chegaram ao local o incêndio já tinha sido extinto por populares.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR remeteu informações para a Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar as causas do incêndio.

As operações de socorro envolveram meios e operacionais dos Bombeiros de Beja, Cuba e Vidigueira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 16 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).