O selecionador português, Fernando Santos, lamentou, este domingo, a lesão de Danilo Pereira, que vai falhar os próximos jogos na fase de grupos do Mundial2022, e revelou que o “monstro” Pepe vai ser titular com o Uruguai. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao Uruguai, desta segunda-feira, o técnico disse ainda que a equipa “deve aprender com aquilo que fez menos bem” e recusou comparar o jogo do Mundial do Qatar com o do Mundial de 2018, na Rússia, que ditou a eliminação portuguesa.

Aos jornalistas, Fernando Santos explicou como aconteceu a lesão de Danilo, que sofreu uma fratura nas costelas durante o treino de Portugal e já não deverá voltar a jogar na fase de grupos. “Estávamos a treinar bolas paradas defensivas e, no meio de uma embrulhada, ele [Danilo] gritou. Fomos ver o que se passava. No início, não parecia nada de especial. Estava com algumas dificuldades para respirar, mas acabou por recuperar a respiração. Achámos que não seria nada importante, mas, por precaução, foi ao hospital fazer exames e a conclusão foi essa”, afirmou o técnico.

“É uma baixa. Estamos todos muito tristes. Se ainda pudermos contar com ele, melhor, mas temos três centrais e outros jogadores que também podem jogar ali”, referiu, adiantando, então, um dos jogadores que farão parte do 11 de segunda-feira: Pepe, a quem chamou “monstro”. “Se há alguém com um papel tão importante no balneário, é ele”, acrescentou. Já sobre as situações físicas de Nuno Mendes e Otávio, ainda não havia novidades: “Vamos ver se evoluem no treino de hoje [domingo]. Hoje, de manhã, ainda estávamos a fazer tratamento”.

O selecionador nacional considerou ainda ser essencial que Portugal faça uma análise aos jogos anteriores para poder evoluir. “Temos que olhar para cada jogo e perceber o que podemos melhorar. Temos que aprender com o que não fizemos bem”, assumiu, defendendo ainda que que não é possível comparar a partida de amanhã com a do Mundial da Rússia. “Não é igual 2018 ou 2022 – as coisas vão-se alterando. As características dos jogadores são diferentes. No jogo com a Espanha, durante 70 minutos, fomos uma equipa muito forte. São os jogos que vão cimentando as alterações [que a equipa tem sofrido]”, defendeu.