Jorge Miranda, um dos pais da Constituição Portuguesa, não está a favor de uma revisão constitucional alargada porque receia que “o país seja distraído das questões fundamentais”, apontou em entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias.

Acho que é lamentável entrar-se agora num processo de revisão constitucional, quando são tantos os problemas que o país enfrenta, desde a situação económica, inflação, situação dos hospitais, das escolas, a situação internacional com a guerra da Ucrânia”, enumerou.

O constitucionalista prefere uma abordagem “cirúrgica” que incida apenas em dois pontos: os confinamentos por motivos sanitários — “para evitar abusos”, justifica — e a questão dos metadados. São dois temas em que a celeridade judicial é fundamental, aponta Jorge Miranda: “Tem de haver justiça rápida, sobretudo quando estão em causa direitos fundamentais”, alertou.

Sobre eventuais mudanças no sistema político, Jorge Miranda disse estar “totalmente em desacordo” com a proposta social-democrata de aumentar o mandato do Presidente da República para os sete anos e considerou “extremamente perigoso” um eventual aumento dos poderes nas mãos do chefe de Estado, disse em entrevista à TSF e Jornal de Notícias.

Pode significar por em causa o sistema semipresidencial ou de parlamentarismo racionalizado, que foi consagrado na revisão constitucional de 1982″, justificou.

O constitucionalista recordou que os mandatos presidencialistas muito longos são característicos de regimes ditatoriais. E defendeu que “é bom que se dê aos cidadãos eleitores a possibilidade de emitir um juízo à forma como o Presidente da República tem exercido o poder num primeiro mandato”. Há, no entanto, um ponto em que Jorge Miranda é favorável a uma mudança no sistema político: permitir que a idade mínima para votar desça dos 18 anos para os 16.

A emancipação, o casamento, pode dar-se aos 16 anos. E não se compreende que uma pessoa seja considerada emancipada e não tenha direitos políticos”, argumentou.